В Ростовской области с 1 октября существенно поднимут цены на газ

Региональная служба по тарифам Ростовской области утвердила новые розничные цены на природный газ для населения и отдельных категорий потребителей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С 1 октября 2026 года для жителей, использующих газовую плиту для приготовления пищи либо газовый водонагреватель для нагрева воды, цена составит 10,22 руб. за кубометр. Если в квартире одновременно работают газовая плита и колонка при отсутствии центрального горячего водоснабжения, тариф установили на уровне 10,08 руб. за кубометр. Для отопления газом, а также для выработки электроэнергии с помощью котельных и другого оборудования в общей долевой собственности в многоквартирных домах цена достигнет 9 903 руб. за 1 тыс. кубометров.

Решение укладывается в очередной этап пересмотра коммунальных тарифов в сторону увеличения, который регион проводит по мере роста издержек поставщиков и изменения параметров расчетов. Для населения это означает не только подорожание топлива как такового, но и новый виток роста в связанных статьях платежей — прежде всего в отоплении и горячем водоснабжении, где газ остается базовым ресурсом. В Ростовской области такой пересмотр особенно заметен, потому что в ряде городов и районов именно газ определяет структуру коммунальных расходов домохозяйств.

Отдельно выделяется тариф для домов с общедомовыми котельными. Планка 9 903 руб. за 1 тыс. кубометров напрямую влияет на расчеты за тепло и общедомовые нужды, а значит, затронет сразу широкую группу жильцов многоквартирных домов, социальных учреждений и коммерческих потребителей.

Таким образом, газ в Ростовской области подорожал примерно на 1,6–1,7% с 1 января 2026 года относительно второго полугодия 2025-го, а с учетом октябрьского повышения 2026 года совокупный рост за год выходит примерно на 11–12% в зависимости от категории потребителя. Для бытового газа в регионе цена росла с уровней около 6,7–6,9 руб. за кубометр в 2022 году до 10,08–10,22 руб. в 2026-м, то есть примерно на 48–52% только за последние четыре года.

Станислав Маслаков