Четыре пригородных поезда в Ростовской области сократят маршрут движения

Северо-Кавказская железная дорога сокращает четыре пригородных рейса на направлении Ростов-на-Дону — Азов, отменяя движение на участке между Кулешовским и Азовом, ссылаясь на технические неполадки, следует из сообщения пресс-службы компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Северо-Кавказская железная дорога объявила о сбоях в работе пригородного сообщения между Ростовом-на-Дону и Азовом. 11 июля четыре электрички не дойдут до конечных станций — перевозчик отменил движение на отрезке Кулешовский — Азов сразу в обоих направлениях. Причиной назвали технические обстоятельства, не уточнив их характер.

Изменения затронут вечерний трафик. Поезд №6030, который обычно уходит с ростовского вокзала в 17:17 и финишировал бы в Азове, теперь остановится в Кулешовском в 18:08 — дальше маршрут не продолжится. Следом за ним рейс №6032 выйдет из Ростова в 18:55 и также завершит движение в Кулешовском в 19:49, не достигнув Азова.

В обратном направлении картина симметричная. Поезд №6029, прежде отправлявшийся из Азова, стартует только от Кулешовского — в 18:58, прибыв в Ростов в 19:42. Рейс №6031 отойдет от той же станции в 20:46 и доберется до ростовского вокзала в 21:34. Участок Азов — Кулешовский для обоих составов закрыт.

СКЖД уточнила: все четыре поезда выполнят промежуточные остановки в полном объеме — но лишь в границах укороченного маршрута. Пассажиры, рассчитывавшие добраться до Азова вечером 11 июля, должны заранее просчитать альтернативный путь.

Азовское направление традиционно востребовано у жителей Ростовской агломерации: расстояние между Ростовом-на-Дону и Азовом составляет около 35 километров, и электричка остается одним из наиболее доступных по стоимости вариантов поездки. Автобусное сообщение между городами существует, однако в вечерние часы интервалы движения увеличиваются. Сокращение нескольких рейсов подряд в один день создает ощутимую нагрузку на пассажиров, особенно тех, кто добирается с работы.

Станислав Маслаков