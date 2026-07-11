Все пожары в Ростовской области после атаки БПЛА потушены, люди вернулись домой

Власти Ростовской области полностью завершили тушение пожаров в Таганроге, Азове и Азовском районе, вспыхнувших в результате массированных ударов беспилотников в ночь на 10–11 июля, эвакуированные жители возвратились домой, а режим беспилотной угрозы на территории региона отменен. Губернатор региона Юрий Слюсарь через свой Telegram-канал объявил о полном устранении всех очагов возгорания, охвативших Таганрог, Азов и прилегающий Азовский район.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Жителям, покинувшим свои дома в период действия режима чрезвычайной ситуации, разрешено вернуться. По словам главы области, те, кто провел ночь в пунктах временного размещения, уже возвратились к привычной жизни. Муниципальные администрации организовали адресное содействие гражданам, оказавшимся в трудной ситуации.

Наиболее острая фаза кризиса развернулась в ночь на 10 июля, когда над регионом средствами противовоздушной обороны были зафиксированы десятки беспилотников. В Таганроге загорелся морской порт, а в Азове огонь перекинулся на два объекта хранения нефтепродуктов и одно из промышленных предприятий. В Таганроге был введен режим ЧС из-за падения обломков сбитых дронов, часть горожан пришлось срочно вывезти из опасной зоны.

К вечеру того же дня пожар на азовских нефтебазах удалось локализовать, однако окончательная ликвидация огня на ряде объектов потребовала дополнительного времени. Жертв и пострадавших среди мирного населения в результате этих инцидентов не зафиксировано.

Следующей ночью — с 10 на 11 июля — удары возобновились: четыре судна в акватории Таганрогского залива подверглись атаке беспилотников. В результате нападения погиб матрос технического судна. Танкеры получили незначительный ущерб, угрозы утечки метанола, по данным властей, не возникло. Одновременно в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах были перехвачены и уничтожены свыше полутора десятков дронов.

На данный момент угроза беспилотных атак над Донским регионом, по официальным заявлениям, снята.

Станислав Маслаков