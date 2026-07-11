Законсервированная «Шахта Ростовская» уйдет с молотка за 275 млн рублей

Имущественный комплекс законсервированной «Шахты Ростовской» — 61 объект недвижимости, шесть прав аренды земельных участков и более 330 единиц движимого имущества — выставлен на открытый аукцион с начальной ценой 275,4 млн руб. в рамках дела о банкротстве, которое ведет Арбитражный суд Ростовской области, следует из опубликованных данных Единого федерального реестра банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Остановленное угольное предприятие из Ростовской области переходит в завершающую стадию банкротной процедуры: все имущество ООО «Шахта Ростовская» сформировано в единый торговый лот и предложено потенциальным покупателям за 275,4 млн руб. Соответствующее извещение появилось в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 10 июля 2026 года и официально опубликовано следующим днем.

Конкурсный управляющий Ирина Еланская объединила в одном пакете 61 объект нежилой недвижимости, шесть прав аренды на земельные участки под шахтными постройками и 335 наименований движимого имущества. В перечень техники вошли вентиляционные и котельные установки, электродвигатели, насосное оборудование, а также оргтехника и комплектующие. Фактически речь идёт о полном имущественном «хвосте» остановленного производства, собранном воедино.

Прием заявок от претендентов продлится с 13 июля по 14 августа, торги запланированы на 19 августа. Площадкой проведения аукциона определен сервис «Альфалот», организатором выступает ООО «Доброторг». Дело о несостоятельности предприятия рассматривается Арбитражным судом Ростовской области.

В документации указано, что шахта находится в состоянии консервации, а право аренды одного из участков — с кадастровым номером 61:49:0010203:478 — не прошло государственную регистрацию в ЕГРН. Это обязывает будущего владельца провести самостоятельную юридическую проверку всей земельно-имущественной связки, помимо стандартной оценки технического состояния объектов.

Банкротство шахты началось в мае 2024 года по инициативе кредиторов, а затем и собственников. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.11.2024 года предприятие признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. По его итогам проводятся нынешние торги. Организаторы заблаговременно предупредили участников: осмотр производственных площадок возможен исключительно по предварительной записи, а отказ от личного ознакомления с активом до подачи заявки расценивается как принятие покупателем всех сопутствующих рисков на себя. Подобная оговорка типична для продажи крупных промышленных комплексов, где реальное состояние коммуникаций, зданий и оборудования нередко существенно расходится с данными бухгалтерского учета и кадастровой документации.

Станислав Маслаков