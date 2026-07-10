Главные новости за 10 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Воронежской области по состоянию на 10 июля бензином в среднем обеспечены около 50% АЗС, а дизельным топливом — почти 70%. Жителям региона доступен ряд цифровых сервисов для поиска заправок, на которых в данный момент есть топливо. С сегодняшнего дня скорректирована работа камер видеофиксации вблизи АЗС, а также будут пересмотрены штрафы, которые были разосланы водителям, нарушившим ПДД в очередях на заправки. В то же время власти просят воронежцев, которые используют личный транспорт и имеют в семье несколько машин, «продумывать совместные маршруты» и «отказываться хотя бы от одного авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Воронеже прекратил работу как шоурум автосалон АВС Electric Motors Club на улице Текстильщиков, который первоначально специализировался преимущественно на бренде Tesla. Проект был на момент открытия в 2018 году первым в России за пределами Москвы шоурумом, в котором продавались только электрокары.

Белгородский областной суд оставил в силе приговор бывшим сотрудникам Фонда реформирования ЖКХ Белгородской области и ООО «Центр экологической безопасности». Апелляционные жалобы осужденных отклонены.

В Курской области ищут подрядчика для ремонта 15,5 км автодороги Конышевка — Макаро-Петровское с подъездами к селам Беляево и Черничено. Начальная цена контракта составляет 383 млн руб. По данным полиции, именно на этой автодороге 9 июля попал в ДТП автомобиль первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. Пострадавшая в этой аварии 15-летняя девушка умерла.

В Липецке запускают две собственные системы мониторинга наличия топлива на заправках. Первая представляет собой агрегатор данных из разных источников с элементами искусственного интеллекта. Вторая основана на регулярных докладах волонтеров, дежурящих на АЗС. Инструменты будут общедоступными.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» определили место для будущего предприятия ООО «Петэксперт» по выпуску влажных кормов для домашних животных. Строительство начнется уже в сентябре этого года. Объем инвестиций в проект оценивают в 2,2 млрд руб.

ВОрловской области вновь ищут подрядчика для реконструкции автодороги «Южный подъезд к городу Мценск». Начальная цена контракта на ремонт около 4 км магистрали и путепровода составляет более 613,5 млн руб. В апреле этого года соглашение о ремонте дороги заключили с казанским ООО «Каздорстрой», но 24 июня контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Орловский областной суд отклонил жалобу защиты бывшего первого заместителя мэра облцентра Вадима Ничипорова на его приговор за превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в апелляционной инстанции, наказание в виде трех лет лишения свободы оставлено в силе.

Росимущество объявило повторные торги по продаже акций национализированного АО «Амбер Талвис», которое управляет заводом в Тамбовской области. Начальная цена лота, как и ранее, составляет 3,9 млрд руб. Цена отсечения — 1,9 млрд руб.

Временно исполняющим полномочия главы Кирсанова в Тамбовской области назначен Сергей Плуталов. Ранее он занимал пост заместителя руководителя городской администрации. Бывший мэр Кирсанова Сергей Павлов ушел в отставку в связи с выдвижением в депутаты областной думы восьмого созыва.

Денис Данилов