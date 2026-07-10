Александр Гусев: бензином обеспечена половина воронежских заправок

В Воронежской области сохраняется сложная ситуация с автомобильным топливом. По состоянию на 10 июля обеспеченность автозаправочных станций на территории Воронежской области бензином в среднем составляет около 50%, дизельным топливом — почти 70%. Об этом губернатор Александр Гусев рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

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«Случаи резкого повышения цены на отдельных малых АЗС уже изучаются коллегами из УФАС. Сейчас не время зарабатывать на горючем»,— заявил глава региона.

По словам господина Гусева, федеральные и региональные сети отмечают, что нагрузка на их станции по сравнению с прошлым летом «возросла практически в полтора раза».

«И даже если компании восстанавливают логистику до прежнего уровня, вводят дополнительные бензовозы, это не снижает величину очереди за топливом. Некогда достаточные объемы выбираются за считанные часы»,— пояснил губернатор.

«Ъ-Черноземье» сегодня рассказывал, что автомобилисты также могут пользоваться цифровыми сервисами для определения наличия бензина на заправках. В частности, правительство Воронежской области предложило жителям региона обратить внимание на цифровые решения от Сбера, 2ГИС и «Яндекса».

Также сегодня стало известно, что Воронежская топливная компания (ВТК) установила на своих АЗС лимит на продажу бензина. Приобрести можно 20 литров на один автомобиль. По дизельному топливу подобных ограничений на заправках ВТК нет.

Денис Данилов