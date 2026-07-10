Воронежцы могут проверить наличие бензина на АЗС с помощью цифровых сервисов

Жителям Воронежской области доступен ряд сервисов для поиска заправок, на которых в данный момент есть топливо. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Региональные власти подчеркнули, что мониторинг АЗС ведется ежедневно, и информация обновляется регулярно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, помимо других сервисов, воронежцы могут воспользоваться следующими решениями:

Сбер совместно с 2ГИС запустил сервис поиска АЗС с высокой вероятностью наличия топлива. Он доступен в веб-версии и приложении СберБанк Онлайн в разделе «Для жизни»;

«Яндекс» добавил специальный режим «Есть топливо». На карте отображаются АЗС, где водители успешно заправились в течение последнего часа. Можно построить маршрут до выбранной заправки. Сами автомобилисты могут помогать делать карту еще точнее, отмечая ситуацию на заправках в приложении.

«По данным мониторинга на вечер 9 июля, в Воронежской области сохраняется напряженная ситуация с наличием популярных марок бензина. Доступность отдельных видов топлива на конкретных станциях меняется в течение суток по мере поступления новых партий»,— отметили в региональном правительстве.

Основные сложности, по данным крупнейших топливных сетей, связаны с высоким спросом и логистикой. Большинство компаний ожидают новые поставки «в ближайшие дни». На большинстве АЗС в Воронежской области продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива и запрет на продажу бензина в канистры.

По данным Воронежстата, за прошлую неделю в регионе значительно подорожали все марки автомобильного бензина и дизельное топливо. Как сообщал «Ъ-Черноземье», сильнее всего прибавил в стоимости АИ-95 — 5,24%. На АЗС топливо в среднем выросло в цене с 83,98 до 88,32 руб. за литр.

Денис Данилов