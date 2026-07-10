Завод кормов для животных за 2 млрд начнут строить в Липецкой области в сентябре

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» определили место для будущего предприятия ООО «Петэксперт» по выпуску влажных кормов для домашних животных. Оно станет расширением уже действующего производства сухих кормов. Строительство начнется в сентябре этого года, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Петэксперт» зарегистрировали на территории елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» в 2021 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор и совладелец 33% долей — Дмитрий Цыпин. Еще по 33% принадлежат Марине и Андрею Цыпиным. В 2025 году выручка компании составила 1,5 млрд руб., увеличившись более чем в 12 раз по сравнению с 2024-м (117,4 млн рублей). Убыток сократился с 579,8 до 275,9 млн руб. Андрей и Марина Цыпины также владеют одноименным юрлицом в подмосковном Жуковском, зарегистрированным в ноябре 2011 года. Его выручка в 2025 году составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 19 млн руб.

«Темпы у компании серьезные: первый производственный цех здесь открыли всего два года назад»,— отметил глава региона.

«Ъ-Черноземье» писал, что соглашение о строительстве предприятия было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Объем инвестиций в проект оценивают в 2,2 млрд руб. Завод разместится на елецком участке ОЭЗ, на котором уже функционируют производственные линии ООО «Петэксперт».

С 2024 года в Липецкой области работает завод по производству сухих кормов для домашних животных «Петэксперт», соглашение о строительстве которого подписано на ПМЭФ-2022. Изначально объем инвестиций оценивался в 1,1 млрд руб., однако в ходе реализации вложения превысили 3 млрд руб., а еще 1 млрд руб. инвестировали в расширение в 2025 году. Первая очередь на площади 1,8 га включала ежегодный выпуск 20 тыс. т сухих кормов премиум- и супер-премиум-класса.

«Хотя до запуска новых линий еще больше года, компания уже занимается подготовкой кадров»,— заявил господин Артамонов.

На этой неделе также стало известно, что Арбитражный суд Липецкой области принял к рассмотрению иск ООО «Петэксперт» к одноименной компании Артема Локсина, зарегистрированной на три года позже. Истец требует, чтобы ответчик сменил название, а в случае неисполнения решения суда — выплатил неустойку.

Денис Данилов