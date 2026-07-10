Национализированный тамбовский спиртзавод снова продают за 3,9 млрд рублей

Росимущество объявило повторные торги по продаже акций национализированного АО «Амбер Талвис», которое управляет заводом в Тамбовской области. Начальная цена лота, как и ранее, составляет 3,9 млрд руб. Цена отсечения — 1,9 млрд руб. Это следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В прошлый раз акции пытались продать на аукционе, но на него никто не заявился. В этот раз их хотят реализовать посредством публичного предложения.

Лот включает 62 486 обыкновенных именных акций, составляющих 72,9% от уставного капитала компании (51,5 млн руб.). Номинальная стоимость одной — 600 руб., всех выставленных на продажу — 37,5 млн руб. Всего выпущено 85 750 акций.

По данным на 24 апреля, в компании работают 189 человек. Площадь занимаемых спиртзаводом земельных участков составляет 37,27 га.

Шаг повышения цены составляет 194,5 млн руб., понижения — 388,8 млн руб. Размер задатка равняется 777,5 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 августа, итоги планируют подвести 10 августа.

Контрольный пакет «Амбер Талвис» национализировали в июле 2024 года. Тогда Тамбовский районный суд конфисковал в доход РФ 72,87% акций компании, а также 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала ее дочерней структуры ООО РВВК. Генпрокуратура мотивировала необходимость национализации тем, что подконтрольные экс-владельцу активов Юрию Шефлеру (его деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) фирмы в 2022–2023 годах направили в поддержку ВСУ €38 млн.

В декабре 2024 года подконтрольная тому же бизнесмену люксембургская Amber Beverage Group Holding оценила убытки от национализации «Амбер Талвис» в €10,1 млн.

Подробнее о ситуации читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «В состоянии алкогольной конфискации».

Алина Морозова