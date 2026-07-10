Воронежские власти свели к минимуму поездки на служебных машинах

Сложная ситуация сохраняется на рынке топлива в Воронежской области. В этой связи сведено к минимуму пользование служебным транспортом в правительстве региона и всех его структурах. Соответствующие рекомендации также даны всем муниципалитетам. Об этом 10 июля губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

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Воронежцев, которые используют личный транспорт и имеют в семье несколько машин, просят «продумывать совместные маршруты» и «отказываться хотя бы от одного авто».

«По договоренности с перевозчиками мы увеличим количество единиц общественного транспорта в часы пик, чтобы поездка в нем была комфортнее и доступнее. Особые правила заправки такого транспорта уже проработаны с АЗС и реализуются»,— заявил глава региона.

По итогам заседания оперативного штаба Воронежской области стало известно, что обеспеченность бензином автозаправочных станций на территории региона сейчас в среднем составляет около 50%, дизельным топливом — почти 70%.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что с 10 июля в Воронеже будет скорректирована работа комплексов видеофиксации вблизи АЗС. В дополнение к этому ответственные специалисты пересмотрят штрафы, которые были с 8 июля разосланы водителям, находившимся в очередях на заправки.

Денис Данилов