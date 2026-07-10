Белгородский облсуд оставил в силе приговор за взятки в фонде реформирования ЖКХ

Белгородский областной суд оставил в силе приговор бывшим сотрудникам Фонда реформирования ЖКХ Белгородской области и ООО «Центр экологической безопасности» (региональный оператор Белгородской области по обращению с твердыми коммунальными отходами, ЦЭБ). Согласно картотеке дел, апелляционные жалобы осужденных отклонены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Приговор был вынесен в октябре этого года. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», тогда Октябрьский райсуд Белгорода признал бывших сотрудников фонда Андрея Внукова и Юлию Овчарову, а также заместителей генерального директора ЦЭБ Даниила Медведева и Кирилла Попова виновными в получении взяток и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 8 ст. 204 УК РФ). Им были назначены сроки лишения свободы от 8 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев в колониях общего и строгого режима со штрафами в размере от 20 до 50 млн руб.

В суде было установлено, что с ноября 2019 года по июль 2022 года осужденные получили от директора ООО «Активгрупп» через посредников деньги и услуги имущественного характера на сумму свыше 35,9 млн руб. Вознаграждения передавались за подписание актов выполненных работ по агентским договорам и их оплату. Полученные подсудимыми коррупционные доходы конфискованы в пользу государства.

В ноябре 2023 года следствие заочно обвинило во взятке и бывшего директора фонда и экс-главу ЦЭБ Леонида Белоковаленко. Он уехал из России.

Сергей Толмачев