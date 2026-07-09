Умерла 15-летняя пострадавшая в ДТП с машиной первого вице-губернатора Курской области

В Курской области скончалась 15-летняя девушка пострадавшая 9 июля в ДТП с участием автомобиля первого заместителя губернатора Александра Чепика. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», машина Александра Чепика попала в ДТП в Конышевском районе, где он находился с рабочим визитом. По информации областного УМВД, авария произошла в 14:40 на автодороге Конышевка — Макаро-Петровское.

По информации Александра Хинштейна, девушка ехала в машине, которой управлял ее брат. Согласно предварительным данным, он не справился с управлением транспортным средством.

«Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя другими, в одной из которых в качестве пассажира находился мой первый заместитель Александр Чепик. Девушка получила очень серьезные травмы. Наши врачи делали все возможное, но спасти ее, увы, не удалось»,— сообщил губернатор.

В полиции ранее проинформировали, что столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и Toyota, за рулем которой был мужчина 1995 года рождения. После этого Daewoo врезался в Chevrolet, за рулем которого сидел мужчина 1985 года рождения.

Господин Хинштейн уточнил, что в результате ДТП, кроме несовершеннолетней, пострадали три человека: ее брат, который сейчас находится в больнице, и два сотрудника районной газеты, которым оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

«Сразу же после ДТП сам связался с начальником УМВД, чтобы выяснить все обстоятельства. Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, тем более, что на машинах были установлены видеорегистраторы. Несмотря ни на что, окажем поддержку семье»,— подчеркнул Александр Хинштейн.

Губернатор Курской области в январе этого года сам попал в ДТП в Конышевском районе — его автомобиль занесло на скользкой дороге. У господина Хинштейна тогда диагностировали перелом бедренной кости, переломы трех ребер и двух отростков позвоночника.

Денис Данилов