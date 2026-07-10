Орловские власти ищут нового подрядчика для ремонта южного подъезда к Мценску

Орловский областной государственный заказчик вновь ищет подрядчика для реконструкции автодороги регионального значения «Южный подъезд к городу Мценск». Начальная цена контракта на ремонт около 4 км магистрали и путепровода составляет более 613,5 млн руб. Предусмотрен 30-процентный аванс. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в апреле этого года соглашение о ремонте южного подъезда к Мценску стоимостью 646,3 млн руб. заключили с казанским ООО «Каздорстрой» при минимальном снижении начальной цены контракта. Помимо победителя, на торги заявлялись еще три неназванных участника, но они остановились на максимальной цене. По данным ЕИС «Закупки» контракт с «Каздорстроем» был расторгнут по взаимному соглашению сторон 24 июня. Данные об исполнении обязательств и оплате работ в системе отсутствуют.

По техзаданию нового аукциона работы следует выполнить в четыре этапа в срок до 29 декабря 2027-го. В этом году подрядчику предполагается перечислить порядка 147 млн руб., а остальная сумма будет направлена в следующем. После завершения и приемки работ срок гарантии на путепровод составит восемь лет, на верхний слой покрытия и искусственные сооружения (водоотвод, трубы, колодцы) — шесть лет, а на металлическое ограждение — пять лет.

Работы оплатят из областного бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 27 июля. Итоги аукциона подведут 30 июля.

Накануне, 9 июля, «Ъ-Черноземье» также писал о возобновлении строительства западного обхода Орла — пришло федеральное финансирование, которого местные власти «долго ждали», но происходила задержка.

Денис Данилов