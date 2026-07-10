В Воронеже пересмотрят штрафы водителям в очередях на АЗС

Оперативный штаб Воронежской области принял решение, что с 10 июля будет скорректирована работа комплексов видеофиксации вблизи АЗС. В дополнение к этому ответственные специалисты пересмотрят штрафы, которые были с 8 июля разосланы водителям, находившимся в очередях на заправки. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Но мы вновь всех призываем не заправляться впрок, не увеличивать ажиотаж»,— обратился к воронежцам глава региона.





Губернатор подчеркнул, что приоритетом остается равномерное обеспечение топливом жителей «даже самых отдаленных районов области». Бесперебойно должна происходить заправка экстренных служб, предприятий жизнеобеспечения и агропромышленного комплекса.

«Продолжим оперативно принимать необходимые решения (часть таких пока в проработке, в том числе — необходимость заправки по четным и нечетным числам) до полной стабилизации ситуации на региональном топливном рынке»,— отметил господин Гусев.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Воронежская топливная компания (ВТК) установила на своих АЗС лимит на продажу бензина. Приобрести можно 20 литров на один автомобиль. По дизельному топливу подобных ограничений на заправках ВТК нет.

Денис Данилов