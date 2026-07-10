Почти 400 млн потратят на ремонт дороги после ДТП с участием курского вице-губернатора

«Курскавтодор» ищет подрядчика для ремонта 15,5 км автодороги Конышевка — Макаро-Петровское с подъездами к селам Беляево и Черничено. Начальная цена контракта составляет 383 млн руб., информация появилась в ЕИС «Закупки». По официальным данным полиции, именно на автодороге Конышевка — Макаро-Петровское 9 июля попал в ДТП автомобиль первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. Пострадавшая в этой аварии 15-летняя девушка умерла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По условиям технического задания, предполагается отремонтировать участок км 2+500 — км 18+000. Сделать это необходимо в период с 1 января по 31 октября 2027 года (с учетом условий досрочного выполнения). Для подрядчика предусмотрен 30-процентный аванс от итоговой суммы контракта. Работы оплатят из областного бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 27 июля. Итоги аукциона подведут 29 июля.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ДТП с участием автомобиля Александра Чепика произошло на пятом километре автодороги Конышевка — Макаро-Петровское вчера около 14:40. Первый заместитель губернатора не пострадал. В полиции рассказали, что столкнулись Daewoo Nexia под управлением водителя 2008 года рождения и встречная Toyota, за рулем которой был мужчина 1995 года рождения. После этого Daewoo врезался в Chevrolet, которым управлял автомобилист 1985 года рождения.

Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что одной из пострадавших в ДТП была 15-летняя девушка. Она ехала в авто, которым управлял ее брат. По предварительным данным, он не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу. Девушка получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась. В результате ДТП также пострадали еще три человека: брат погибшей, которого отправили в больницу, и два сотрудника районной газеты, которых отпустили на амбулаторное лечение.

Денис Данилов