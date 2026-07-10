В Воронеже закрылся шоурум Tesla АВС Electric Motors Club

Как стало известно «Ъ-Черноземье» в Воронеже прекратил работу как шоурум автосалон АВС Electric Motors Club на улице Текстильщиков, который первоначально специализировался преимущественно на бренде Tesla. Проект был на момент открытия в 2018 году первым в России за пределами Москвы шоурумом, в котором продавались только электрокары. Спустя более восьми лет работы компания сменила профиль и теперь специализируется на поставках автомобилей преимущественно из Китая под заказ. Продажа электрокаров из наличия стала нерентабельной после роста утильсбора, поэтому автосалон закрыт, а вместо него продолжают работать два клиентских офиса, рассказал «Ъ-Черноземье» бенефициар проекта Роман Рябых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автосалон АВС Electric Motors Club в Воронеже в 2018 году. На переднем плане — электромобиль Tesla Model X

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Автосалон АВС Electric Motors Club в Воронеже в 2018 году. На переднем плане — электромобиль Tesla Model X

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сохранение офлайн-автосалона стало экономически нецелесообразным из-за изменений в регулировании рынка импорта автомобилей, а параллельный ввоз стал более гибкой и востребованной моделью по сравнению с содержанием шоурума. «С текущими законами и утилизационным сбором (до 4,8 млн руб. в 2026 году), содержать салон электромобилей в Воронеже, к сожалению, не имеет никакого смысла. Да и бензиновые автомобили из наличия получаются на миллион-два дороже, поэтому все больше покупателей предпочитают подождать и купить дешевле. Поэтому было принято решение закрыть шоурум и работать "под заказ" в удаленном формате для других регионов, либо есть два офлайн офиса продаж в Воронеже»,— рассказал «Ъ-Черноземье» Роман Рябых.

Он уточнил, что компания теперь занимается не только электрокарами, но и поставками автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС): «Не только электро, больше даже бензина сейчас возим». Основным направлением поставок является Китай, но компания работает и с другими рынками: Корея, Европа, ОАЭ, иногда Америка.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», автосалон АВС Electric Motors Club был открыт в Воронеже в сентябре 2018 года с акцентом на продажи электромобилей Tesla разных моделей. Также в шоуруме были представлены компакты BMW i3 и Nissan Leaf. Автосалон не был официальным дилером этих марок.

Инициаторами проекта были дистрибутор электротехники «АВС-электро» Андрея Суховерхова и московский автодилер Electric Motors Club . Инвестиции в открытие в 2018-м оценивались в порядка 40 млн руб.

и московский автодилер . Инвестиции в открытие в 2018-м оценивались в порядка 40 млн руб. Тогда, более восьми лет назад, представители автосалона говорили, что «не ставили задачу окупаемости».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «АВС электрик моторс клаб» (ранее ООО «Эльгрон») еще в июле 2022 года вернулось из электромобильного бизнеса господина Суховерхова в электротехнический и было переименовано в ООО «Импорттрейд». По собственным данным, ООО теперь занимается параллельным импортом электротехнических товаров брендов АВВ, WAGO, Schneider Electric, Legrand, Siemens в РФ. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Импорттрейд» (с учетом двух переименований) зарегистрировано в 2007 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — «оптовая торговля прочими машинами и оборудованием». Директор и владелец 10% — Станислав Стукальский, конечным бенефициаром через полностью подконтрольное ему ООО «Веллер» выступает Андрей Суховерхов. Выручка «Импорттрейда» в 2025 году составила 825,3 млн руб. (912,4 млн руб. годом ранее), чистая прибыль — 6,9 млн руб. (47,5 млн руб. в 2024-м). Судя по отчетности, прекратив заниматься электромобилями, организация по итогам 2022 года перестала быть убыточной.

Московское ООО «Электрик моторс клаб рус» в мае 2026 года было признано банкротом, обанкрочено и связанное с владельцем этой компании Алексеем Еремчуком московское ООО «Тесла клуб». Господин Еремчук торжественно открывал салон в Воронеже в 2018 году.

Воронежский соинициатор проекта Андрей Суховеров с 2025 года трансформирует свой электротехнический бизнес. В мае 2025-го стало известно о сделке слияния: питерское ООО «ТД "Электротехмонтаж"» (ЭТМ) объявило о включении в состав компании воронежского электротехнического бизнеса ООО «АВС-электро».

В апреле стало известно, что по итогам 2025-го «АВС-электро» ушло в убытки на 964,6 млн руб. (годом ранее предприятие фиксировало чистую прибыль в 197,7 млн руб.) и сменило гендиректора.

Сергей Калашников