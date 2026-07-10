Глава тамбовского Кирсанова ушел в отставку для выборов в областную думу

Глава Кирсанова Тамбовской области Сергей Павлов ушел в отставку в связи с выдвижением в депутаты областной думы восьмого созыва. Об этом сообщили в региональном правительстве. Решение принято на заседании городского Совета депутатов Кирсанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Кирсанова Сергей Павлов

Фото: правительство Тамбовкой области Бывший глава Кирсанова Сергей Павлов

Фото: правительство Тамбовкой области

Господин Павлов будет претендовать на выдвижение по Кирсановскому одномандатному избирательному округу №4.

Сергей Павлов родился 31 мая 1967 года в поселке Чупятово Гавриловского округа Тамбовской области. В 1991-м окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени Калинина. Карьеру начинал в аграрном секторе: работал старшим энергетиком, затем главным инженером, позже возглавил сельхозпредприятие. В дальнейшем перешел на муниципальную службу — с 2004 года руководил Гавриловским округом, а с 2017 года являлся главой города Кирсанова.

Ранее стало известно, что Мордовский округ Тамбовской области временно возглавил Сергей Ковешников. Прежний глава муниципалитета Сергей Манн ушел из жизни 25 июня в возрасте 65 лет — он занимал этот пост с 2010 года.

Кабира Гасанова