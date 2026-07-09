Главные новости за 9 июля. Сочи

Сочи остается самым сложным городом России для накопления на первоначальный взнос за «однушку» на вторичке — местным жителям требуется 29 среднемесячных зарплат, хотя с 2022 года срок сократился на 13 зарплат. В среднем по крупным городам нужно 13 зарплат, а легче всего копить в Новокузнецке, Липецке и Кемерове (9–10 зарплат).

С начала 2026 года Сочи посетили более 3,5 млн человек, сейчас на курорте отдыхают около 160 тыс. туристов при загрузке отелей 78%, а море прогрелось до +25 °С, что усилило турпоток в июле. Власти усилили меры безопасности, санитарный контроль и борьбу с нелегальной торговлей, при этом все 180 пляжей готовы принять до 300 тыс. отдыхающих, а пробы воды соответствуют нормативам.

Суд признал четырехэтажное здание на улице Санаторной в Сочи самовольной постройкой, обязав двух застройщиков снести его за два месяца, иначе им грозит неустойка 100 тыс. руб. за каждый день просрочки. Дом превышает разрешенные параметры, не соответствует противопожарным нормам и возведен на оползнеопасном участке, а в случае отказа владельцев снос организует администрация за их счет.

В Сочи на улице Чехова продолжается строительство 185-квартирного дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, подрядчик уже приступил к инженерной защите территории и выносу коммунальных сетей. Объект возводится в рамках госпрограммы переселения.

Авиакомпания Red Wings с 27 октября запускает прямые рейсы Сочи — Тель-Авив четыре раза в неделю на SSJ-100, время в пути составит почти 3 часа, билеты уже в продаже. Это направление пополнило международную маршрутную сеть курорта, которая в последнее время также расширилась за счет рейсов в Оман.