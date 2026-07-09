Более 3,5 млн гостей посетили Сочи с начала года

С начала 2026 года Сочи посетили более 3,5 млн человек. В настоящее время на курорте одновременно отдыхают около 160 тыс. туристов, а средняя загрузка гостиниц и отелей достигла 78%. Такие данные привела пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По информации мэрии, с наступлением июля турпоток на курорт увеличился. Одним из факторов роста стало повышение температуры морской воды, которая прогрелась до +25 градусов.

«С началом июля, несмотря на все современные вызовы, турпоток немного вырос. Море уже прогрелось до комфортных +25 градусов, что важно для семей с детьми. Свои специальные предложения на летние месяцы на этой неделе обновили 75 объектов отрасли»,— сообщил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.

По его словам, одной из основных задач остается обеспечение безопасности отдыхающих. Для этого городские службы усилили работу сразу по нескольким направлениям. Власти продолжают бороться с несанкционированной торговлей в местах массового отдыха, пресекают реализацию контрафактной алкогольной продукции и проводят мероприятия против нелегальных джипинг-экскурсий.

Одновременно продолжается санитарный контроль на побережье. По данным администрации, в 2026 году специалисты Роспотребнадзора исследовали около 3,5 тыс. проб морской воды. Все отобранные образцы соответствовали установленным санитарным нормативам.

Кроме того, на курорте продолжают ежедневный мониторинг пляжных территорий. Специалисты проверяют их состояние и соблюдение требований безопасности в течение всего летнего сезона.

Ранее в Сочи открыли около 180 пляжей. По оценке городских властей, они способны одновременно принять до 300 тыс. отдыхающих. В администрации рассчитывают, что в высокий сезон существующая инфраструктура позволит обеспечить прием туристов при сохранении необходимых требований безопасности и качества обслуживания.

Мария Удовик