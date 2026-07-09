Суд обязал снести самовольную четырехэтажку в Сочи

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда вынесла определение о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства на улице Санаторной в Сочи. Суд признал четырехэтажное здание самовольной постройкой и обязал двух застройщиков демонтировать объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе рассмотрения дела суд установил, что возведенный дом существенно превышает параметры разрешенного строительства. Несмотря на сведения, содержащиеся в документах, объект не является индивидуальным жилым домом.

Кроме того, суд пришел к выводу, что здание не соответствует требованиям безопасности и создает угрозу жизни и здоровью граждан. В частности, при строительстве не соблюли требования, действующие для территорий с особыми условиями использования, включая участки, подверженные оползневым процессам. Также объект не соответствует требованиям противопожарной безопасности.

По итогам рассмотрения материалов дела четырехэтажное здание признали самовольной постройкой, подлежащей сносу. Обязанность выполнить демонтаж возложили на двух застройщиков.

Суд установил срок добровольного исполнения решения — два месяца. Если застройщики не исполнят судебный акт в установленный срок, с них будут взыскивать неустойку в размере 100 тыс. руб. за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения решения суда.

После истечения срока добровольного исполнения администрацию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи обязали организовать исполнение судебного решения. Для этого муниципалитет должен привлечь специализированную организацию, которая выполнит фактический снос объекта капитального строительства.

Расходы на проведение демонтажных работ впоследствии взыщут с застройщиков. Таким образом, решение суда предусматривает как обязанность владельцев самостоятельно снести незаконную постройку, так и механизм принудительного исполнения в случае отказа выполнить судебный акт добровольно.

Мария Удовик