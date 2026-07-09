В Сочи построят дом для переселенцев из аварийного жилья на 185 квартир

В Сочи продолжается строительство многоквартирного дома на улице Чехова для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, подрядчик приступил к выполнению инженерной защиты территории и выносу коммунальных сетей с площадки. В новом доме предусмотрено 185 квартир.

Строительство объекта ведется в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ранее сообщалось, что в Центральном районе Сочи начали строительство двух 11-этажных домов, предназначенных для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Часть квартир в новых домах передадут педагогам. Общий жилой фонд объектов составит 285 квартир.

Анна Гречко