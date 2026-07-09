«Циан»: на первый взнос по ипотеке в Сочи потребуется 29 зарплат

Сочи возглавил рейтинг крупнейших российских городов по сложности накопления первоначального взноса при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке. По данным аналитиков цифровой платформы «Циан», жителям курорта необходимо накопить сумму, эквивалентную 29 среднемесячным зарплатам, пишет «ТАСС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Несмотря на то что с 2022 года срок накопления в Сочи сократился сильнее всего среди исследованных городов, курорт сохранил первое место по сложности формирования первоначального взноса. По сравнению с максимальными значениями 2022 года показатель уменьшился на 13 среднемесячных зарплат. Следом по динамике сокращения идут Калининград, где срок уменьшился на шесть зарплат, а также Казань, Владивосток и Краснодар — на пять зарплат. В Челябинске и Иркутске показатель за этот период не изменился.

По оценке аналитиков, высокая стоимость жилья в Сочи остается основным фактором, который усложняет накопление. Квартиры на курорте ориентированы преимущественно на внешний спрос, тогда как уровень доходов местных жителей значительно ниже стоимости недвижимости. Именно поэтому, несмотря на улучшение показателя по сравнению с 2022 годом, Сочи продолжает занимать первое место в рейтинге.

Второе место по сложности накопления занимает Санкт-Петербург, где на первоначальный взнос потребуется 20 среднемесячных зарплат. Далее следуют Москва с 19 зарплатами, Казань — с 18, а также Нижний Новгород, Калининград и Чебоксары, где необходимо накопить сумму, равную 16 среднемесячным зарплатам. В большинстве этих городов высокая стоимость жилья не компенсируется уровнем доходов населения. Исключением аналитики называют Чебоксары, где квартиры стоят дешевле, однако уровень заработной платы остается одним из самых низких среди 40 исследованных городов.

В среднем по крупным городам России на первоначальный взнос при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке требуется 13 среднемесячных зарплат. В 2022 году этот показатель составлял 16 зарплат. Аналитики связывают сокращение срока накопления с тем, что доходы населения росли быстрее необходимой суммы первоначального взноса. При этом они отмечают, что высокие ипотечные ставки по-прежнему делают покупку жилья в кредит менее доступной, чем несколько лет назад.

Проще всего накопить первоначальный взнос жителям Новокузнецка, Липецка и Кемерова — для этого потребуется девять—десять среднемесячных зарплат. В Тольятти, Ульяновске и Астрахани необходимо накопить сумму, равную 11 зарплатам.

Эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская считает, что дальнейшая динамика будет зависеть от соотношения темпов роста доходов населения и стоимости жилья. По ее оценке, если цены на квартиры и зарплаты будут увеличиваться сопоставимыми темпами, показатель останется на нынешнем уровне. Если же стоимость недвижимости продолжит расти быстрее доходов населения, срок накопления первоначального взноса снова увеличится.

Мария Удовик