Red Wings включила рейсы из Сочи в Тель-Авив в зимнее расписание

Авиакомпания Red Wings анонсировала запуск прямых рейсов между Сочи и Тель-Авивом в осенне-зимнем расписании. Полеты по новому международному маршруту начнут выполнять с 27 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, рейсы между аэропортом Сочи и Тель-Авивом будут выполнять четыре раза в неделю. Для обслуживания направления авиакомпания задействует российские самолеты SSJ-100.

Вылеты из аэропорта Сочи запланированы на 17:30. Продолжительность полета составит 2 часа 55 минут. Продажу билетов на новый маршрут авиакомпания уже открыла.

Маршрут Сочи — Тель-Авив войдет в осенне-зимнюю программу полетов Red Wings и станет одним из международных направлений аэропорта курорта.

В последние месяцы маршрутная сеть аэропорта Сочи продолжает расширяться за счет новых международных рейсов. Ранее впервые в истории воздушной гавани открыли прямое авиасообщение с городом Табук в Саудовской Аравии. Полеты по этому направлению выполняет авиакомпания «Азимут» на самолетах SSJ-100. Рейсы осуществляют один раз в неделю — по пятницам.

Табук стал седьмым ближневосточным направлением в маршрутной сети аэропорта Сочи. Открытие нового рейса позволило расширить географию полетов курорта в страны Ближнего Востока.

Кроме того, ранее авиакомпания Oman Air запустила прямые регулярные рейсы между Маскатом и Сочи. Полеты по этому маршруту выполняют один раз в неделю — по пятницам. Для перевозок используют самолеты Boeing 737-8 MAX.

Мария Удовик