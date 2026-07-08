«Думал, что этот конфликт самый легкий, но Путин и Зеленский — сложные люди»

На саммите НАТО в Анкаре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. После нее господин Трамп пообещал позвонить российскому президенту Владимиру Путину. Американский лидер заявил о «большом прогрессе» по урегулированию украинского конфликта, но крайних сроков уже не называл. Также он пообещал дать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot и уточнил гарантии безопасности в случае нового конфликта. Вынес господин Трамп и предупреждение Ирану. Главные заявления Дональда Трампа по Украине и Ирану — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции на саммите НАТО

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции на саммите НАТО

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Трамп о конфликте России и Украины

Мирное урегулирование Зеленский хочет урегулирования конфликта, и, я думаю, Путин тоже хочет урегулирования.

Я думал, что этот конфликт будет легче всех урегулировать. Но Путин — сложный человек, Зеленский — сложный человек. У них много решимости.

Украина получает «колоссальную помощь» со стороны Запада, но Россия всегда была большой военной силой.

За последние пару недель был достигнут «большой прогресс» по урегулированию конфликта на Украине.

Россия и Украина знают предложения США по мирному урегулированию, у этой сделки есть и плюсы и минусы.

У меня нет крайних сроков для решения украинского конфликта. Слишком много всего происходит.

Путин и Зеленский могут встретиться, но скорее всего не в Москве.

Сегодня я поговорю с Путиным. Он хочет закончить конфликт, многие в это не верят.

Я предпочел бы поехать на Украину после завершения конфликта. Секретная служба США без восторга восприняла бы мои планы визита во время боевых действий.

Производство ракет для Patriot У США есть Patriot, но их не так много. Они нужны нам самим тоже.

США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Теперь он (Владимир Зеленский.— «Ъ») не сможет жаловаться на то, что мы недостаточно их поставляем.

Украина сможет быстро научиться производить ракеты для Patriot, после того, как мы объясним, как это делать. У них отличные способности производить оружие.

Удары ВСУ по российским НПЗ — это эскалация, которая может привести к окончанию войны.

Гарантии безопасности Киеву Урегулирование украинского конфликта может не потребовать предоставления Киеву гарантий безопасности. Когда у нас будет сделка, у нас будет сделка — с гарантиями или без.

Гарантии безопасности США Украине могут включать в себя «закрытие неба» в случае нового конфликта.

США в результате сделки по ископаемым получили «небольшую долю» украинской земли.

По Украине возможно долгосрочное урегулирование, а с Ираном не уверен, что это будет работать.

Трамп о конфликте США и Ирана Удары по Ирану могут повториться уже ночью. Это «небольшое предупреждение» для Тегерана.

США не видят перспективы сделки с Ираном, несмотря на усилия американских переговорщиков.

США могут снова ввести морскую блокаду Ирана.

Не исключено, что США могут взять под контроль иранский остров Харк (через нефтяной терминал на острове Иран экспортирует примерно 90% сырья.— «Ъ» ). Я приказал бить по всем целям, кроме трубопроводов.

). Я приказал бить по всем целям, кроме трубопроводов. США могут нанести удары по электростанциям и опреснительным объектам Ирана, если сочтут это необходимым.

США не планируют направлять военных в Иран.

Действия США в отношении Ирана не приведут к сильному росту цен на нефть.

Анна Токарева