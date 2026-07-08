«Думал, что этот конфликт самый легкий, но Путин и Зеленский — сложные люди»
Трамп пообещал Киеву лицензию на Patriot и допустил закрытие неба над Украиной
На саммите НАТО в Анкаре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. После нее господин Трамп пообещал позвонить российскому президенту Владимиру Путину. Американский лидер заявил о «большом прогрессе» по урегулированию украинского конфликта, но крайних сроков уже не называл. Также он пообещал дать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot и уточнил гарантии безопасности в случае нового конфликта. Вынес господин Трамп и предупреждение Ирану. Главные заявления Дональда Трампа по Украине и Ирану — в подборке «Ъ».
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции на саммите НАТО
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Трамп о конфликте России и Украины
Мирное урегулирование
- Зеленский хочет урегулирования конфликта, и, я думаю, Путин тоже хочет урегулирования.
- Я думал, что этот конфликт будет легче всех урегулировать. Но Путин — сложный человек, Зеленский — сложный человек. У них много решимости.
- Украина получает «колоссальную помощь» со стороны Запада, но Россия всегда была большой военной силой.
- За последние пару недель был достигнут «большой прогресс» по урегулированию конфликта на Украине.
- Россия и Украина знают предложения США по мирному урегулированию, у этой сделки есть и плюсы и минусы.
- У меня нет крайних сроков для решения украинского конфликта. Слишком много всего происходит.
- Путин и Зеленский могут встретиться, но скорее всего не в Москве.
- Сегодня я поговорю с Путиным. Он хочет закончить конфликт, многие в это не верят.
- Я предпочел бы поехать на Украину после завершения конфликта. Секретная служба США без восторга восприняла бы мои планы визита во время боевых действий.
Производство ракет для Patriot
- У США есть Patriot, но их не так много. Они нужны нам самим тоже.
- США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Теперь он (Владимир Зеленский.— «Ъ») не сможет жаловаться на то, что мы недостаточно их поставляем.
- Украина сможет быстро научиться производить ракеты для Patriot, после того, как мы объясним, как это делать. У них отличные способности производить оружие.
- Удары ВСУ по российским НПЗ — это эскалация, которая может привести к окончанию войны.
Гарантии безопасности Киеву
- Урегулирование украинского конфликта может не потребовать предоставления Киеву гарантий безопасности. Когда у нас будет сделка, у нас будет сделка — с гарантиями или без.
- Гарантии безопасности США Украине могут включать в себя «закрытие неба» в случае нового конфликта.
- США в результате сделки по ископаемым получили «небольшую долю» украинской земли.
- По Украине возможно долгосрочное урегулирование, а с Ираном не уверен, что это будет работать.
Трамп о конфликте США и Ирана
- Удары по Ирану могут повториться уже ночью. Это «небольшое предупреждение» для Тегерана.
- США не видят перспективы сделки с Ираном, несмотря на усилия американских переговорщиков.
- США могут снова ввести морскую блокаду Ирана.
- Не исключено, что США могут взять под контроль иранский остров Харк (через нефтяной терминал на острове Иран экспортирует примерно 90% сырья.— «Ъ»). Я приказал бить по всем целям, кроме трубопроводов.
- США могут нанести удары по электростанциям и опреснительным объектам Ирана, если сочтут это необходимым.
- США не планируют направлять военных в Иран.
- Действия США в отношении Ирана не приведут к сильному росту цен на нефть.