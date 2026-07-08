Трамп планирует сегодня созвониться с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует сегодня позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил журналистам во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. По мнению господина Трампа, Владимир Путин хочет скорейшего завершения конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, 2025 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, 2025 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Он (Владимир Путин.— "Ъ") хочет завершения этого. Он хочет, чтобы это кончилось быстро. И я его спрашивал, и мы говорили. Я много с ним беседовал»,— сказал американский президент (трансляция велась на YouTube-канале CNN).

В урегулировании конфликта на Украине в последние две недели произошел «большой прогресс», добавил Дональд Трамп. По его словам, условия российского президента по заключению сделки меняются. США не ставят никаких сроков завершения конфликта, уточнил американский президент.

Последний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа прошел в ночь на 5 июля. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, он состоялся по инициативе американской стороны. Стороны обсудили в том числе урегулирование конфликта на Украине. Разговор прошел хорошо, заявил американский президент.