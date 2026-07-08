Трамп анонсировал новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские войска нанесут новый удар по Ирану вечером 8 июля. Об этом он заявил на саммите НАТО в Анкаре.

«Возможно, мы сильно ударим по ним вечером»,— сказал господин Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал это «небольшим предупреждением» для Тегерана.

Также президент США заявил, что иранские власти «лгут, жульничают и убивают людей». Он допустил, что завершить конфликт без сделки «было бы проще».

В ночь на 8 июля США ударили по портовым городам Ирана в ответ на иранские атаки на танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе. Также Вашингтон отозвал лицензию на операции с иранской нефтью, которая была одним из условий меморандума, и возобновил нефтяные санкции.