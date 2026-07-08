Трамп: США могут захватить иранский остров Харк
Американские вооруженные силы могут захватить иранский остров Харк, заявил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что приказал атаковать все цели на острове, кроме трубопроводов. Новые удары могут быть нанесены вечером 8 июля, добавил американский президент.
Дональд Трамп
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
«Мы можем захватить остров Харк, и они (власти Ирана.— “Ъ”) ничего не смогут с этим поделать»,— сказал господин Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре (трансляция велась на YouTube-канале CNN).
На Харке расположен нефтяной терминал, через который Иран экспортирует примерно 90% сырья. В марте США нанесли удар по острову. С 7 апреля между США и Ираном действовал режим прекращения огня. В июне стороны подписали меморандум об урегулировании конфликта и начали переговоры для достижения окончательного соглашения. Однако 7 июля в Ормузском проливе возобновились атаки на танкеры. Дональд Трамп заявил об отмене перемирия. США нанесли серию ударов по Ирану.
Подробнее — в материале «Ъ» «Треснувший Ормуз».