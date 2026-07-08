Трамп пригрозил повторной блокадой иранских портов

США могут снова заблокировать порты Ирана после сегодняшнего обмена ударами. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Stoyan Nenov / Reuters Дональд Трамп

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

«Возможно, мы вернем блокаду, она будет действовать только в отношении Ирана»,— сказал господин Трамп журналистам. Он добавил, что США все еще рассматривают вариант захвата острова Харк.

США ударили по иранским портам в ночь на 8 июля. Американская армия заявила, что это стало ответом на атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. Вашингтон восстановил нефтяные санкции и отозвал лицензию на операции с иранской нефтью. На сегодняшней пресс-конференции Дональд Трамп анонсировал новые удары.