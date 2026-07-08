Трамп допустил создание бесполетной зоны над Украиной

Соединенные Штаты могут поучаствовать в создании бесполетной зоны над Украиной для обеспечения безопасности, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Yves Herman / Reuters Дональд Трамп

Фото: Yves Herman / Reuters

Один из журналистов спросил Дональда Трампа, готов ли он ввести бесполетную зону над Украиной. «Если это будет необходимо, то да,— ответил господин Трамп.— Послушайте, я вам говорю, когда у нас будет соглашение — с гарантиями безопасности или без них, — если у нас будет соглашение, нам не придется беспокоиться о том, что вы говорите».

В августе 2025 года, спустя примерно две недели после переговоров президента России Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что никаких соглашений по вопросу воздушного перемирия не было.