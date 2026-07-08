Трамп пообещал посетить Украину «в подходящий момент»

Президент США Дональд Трамп готов посетить Украину. Об этом он заявил журналистам во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Да, я бы поехал на Украину в подходящий момент»,— ответил господин Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Дональд Трамп подчеркнул, что и украинское, и российское руководство, по его мнению, стремятся к завершению конфликта. Он отметил, что в таких условиях шанс на договоренности сохраняется, хотя окончательный результат пока предсказать невозможно.

Президент США также признал значительный военный потенциал России и обозначил готовность США помочь Киеву с производством ракет для комплексов Patriot. Кроме того, он назвал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам фактором эскалации, который, по его мнению, может ускорить завершение конфликта.