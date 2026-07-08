Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп пообещал посетить Украину «в подходящий момент»

Президент США Дональд Трамп готов посетить Украину. Об этом он заявил журналистам во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Да, я бы поехал на Украину в подходящий момент»,— ответил господин Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Главные заявления Дональда Трампа по Украине и Ирану на саммите НАТО

Читать далее

Дональд Трамп подчеркнул, что и украинское, и российское руководство, по его мнению, стремятся к завершению конфликта. Он отметил, что в таких условиях шанс на договоренности сохраняется, хотя окончательный результат пока предсказать невозможно.

Президент США также признал значительный военный потенциал России и обозначил готовность США помочь Киеву с производством ракет для комплексов Patriot. Кроме того, он назвал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам фактором эскалации, который, по его мнению, может ускорить завершение конфликта.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд