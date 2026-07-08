Трамп допустил скорую встречу Путина и Зеленского не в Москве

Президент США Дональд Трамп считает, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут вскоре провести очные переговоры. Такое заявление он сделал на встрече с украинским президентом на саммите НАТО в Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин, 2019 год

Фото: Ian Langsdon / Pool / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин, 2019 год

Фото: Ian Langsdon / Pool / Reuters

«Возможно, но, скорее всего, не в Москве»,— сказал Дональд Трамп. Он также допустил, что может посетить Украину, но в «подходящий момент».

Дональд Трамп сегодня планирует позвонить Владимиру Путину. На этой неделе он говорил, что мирное урегулирование уже «ближе, чем кажется».