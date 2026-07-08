Трамп допустил скорую встречу Путина и Зеленского не в Москве
Президент США Дональд Трамп считает, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут вскоре провести очные переговоры. Такое заявление он сделал на встрече с украинским президентом на саммите НАТО в Анкаре.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин, 2019 год
Фото: Ian Langsdon / Pool / Reuters
«Возможно, но, скорее всего, не в Москве»,— сказал Дональд Трамп. Он также допустил, что может посетить Украину, но в «подходящий момент».
Дональд Трамп сегодня планирует позвонить Владимиру Путину. На этой неделе он говорил, что мирное урегулирование уже «ближе, чем кажется».
Дональд Трамп считает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы к прекращению конфликта, и отмечает, что завершение конфликта "гораздо ближе, чем кажется". Однако Кремль считает Москву заинтересованной стороной и не доверяет ей роль посредника. Ранее Дональд Трамп говорил, что президенты России и Украины должны встретиться для урегулирования конфликта, и что он хочет прекращения огня. Он также упоминал, что его телефонные разговоры с Владимиром Путиным прошли лучше, чем с Владимиром Зеленским, и что присутствие украинского президента на переговорах необязательно.
Трамп уже не раз заявлял о своем желании урегулировать российско-украинский конфликт и даже обещал сделать это в течение суток. При этом Киев и Европа по-разному видят этот процесс: например, на саммите НАТО в Анкаре европейские союзники попытались убедить Трампа в успешном противостоянии Украины России и необходимости продолжения военной поддержки, тогда как Трамп заявлял, что Украине придется пойти на компромиссы. Сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер почти ежедневно общаются с представителями России и Украины, готовясь к посреднической деятельности.
Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным 6 июля был инициирован американской стороной, и стороны договорились связаться еще раз после саммита НАТО в Турции, где Трамп намерен встретиться с Владимиром Зеленским. После этой встречи Трамп хочет связаться с Путиным, пытаясь договориться о завершении конфликта. Отмечается, что ситуация на поле боя замерла, и ни одна из сторон не добилась серьезного прогресса, что усиливает ощущение срочности у Трампа.