Главные новости за 7 июля. Сочи

Сочи сохранил первое место среди крупнейших городов России по разрыву в цене между самыми дорогими и дешевыми квартирами в аренде: однокомнатные дороже в 5,4 раза, двухкомнатные — в 4,7 раза. Аналитики связывают это с разнообразием предложения и высокими темпами строительства, при этом разрыв постепенно сокращается из-за более быстрого роста ставок в бюджетном сегменте.

В Сочи 19-летний местный житель оказался в реанимации после того, как телефонные мошенники десять дней держали его под психологическим давлением, убедив в причастности к финансированию террористов. Под их влиянием он оставил квартиру незапертой, куда проник злоумышленник и устроил погром, а затем по требованию аферистов молодой человек нанес себе ножевые ранения.

За прошедшие сутки силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России. Ранее ведомство уже публиковало видео уничтожения пяти аналогичных катеров, подробности о местах ликвидации не раскрываются.

В Сочи спасатели эвакуировали 43-летнего туриста из Владивостока, который травмировался при падении в каньоне Белые скалы и не смог самостоятельно выбраться. Сотрудники МЧС и «Кубань-СПАС» вынесли пострадавшего на носилках через лес к дороге и передали врачам.

В Сочи многоквартирный дом на улице Яна Фабрициуса, 66 отключили от электричества из-за долга почти 1,3 млн руб., при этом объект является самовольной постройкой без правоустанавливающих документов. Жильцов неоднократно предупреждали о возможном отключении, администрация пыталась урегулировать вопрос, но после исчерпания всех мер подачу электроэнергии ограничили.