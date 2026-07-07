Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за сутки

За прошедшие сутки силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Об этом 7 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mod_russia Фото: t.me / mod_russia

В военном ведомстве уточнили, что все шесть морских беспилотных катеров ликвидировали силами Черноморского флота. Других подробностей о местах обнаружения и уничтожения катеров в сообщении не приводится.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись уничтожения пяти украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Ведомство регулярно сообщает о пресечении атак с применением морских беспилотников, которые используются украинской стороной для ударов по объектам и кораблям.

На фоне сохраняющейся угрозы у побережья Краснодарского края практически ежедневно проводят учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Такие тренировки проходят в акватории Черного моря у берегов Новороссийска. Во время занятий военнослужащие отрабатывают действия по отражению нападения морских дронов и беспилотников с выполнением практических стрельб, в том числе из артиллерийской установки, расположенной на молах военной гавани.

Аналогичные учения регулярно организуют также в районе побережья Сочи и Анапы. Военные отрабатывают взаимодействие сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности прибрежной инфраструктуры и морской акватории.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 7 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 17 российскими регионами. В числе регионов, где сбили беспилотники, оказался Краснодарский край. Кроме того, воздушные цели уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

Мария Удовик