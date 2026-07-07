Сочи возглавил рейтинг крупнейших городов по разрыву ставок аренды жилья

Сочи сохранил первое место среди крупнейших городов России по разнице между стоимостью самых дорогих и самых дешевых квартир на рынке долгосрочной аренды. К такому выводу пришли аналитики платформы «Циан», проанализировав рынок 40 крупных городов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По итогам июня 2026 года стоимость аренды 10% самых дорогих однокомнатных квартир в Сочи оказалась выше стоимости 10% самых дешевых в 5,4 раза, двухкомнатных — в 4,7 раза. Это самые высокие показатели среди всех исследованных городов. Год назад разрыв составлял 5,8 и 6,3 раза соответственно.

Следом за Сочи расположились Москва и Санкт-Петербург. В столице разница между дорогими и дешевыми однокомнатными квартирами достигла 3,6 раза, двухкомнатными — 5,3 раза. В Санкт-Петербурге показатели составили 3,6 и 5,6 раза соответственно. Значительный разрыв также сохранился в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Владивостоке.

«Чем разнообразнее предложение на рынке аренды, тем заметнее ценовая разница между самыми дорогими и самыми дешевыми объектами,— отметила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.— В городах с высокими темпами строительства на рынок аренды выходит больше объектов в недавно построенных домах, где ставки выше, чем в фоновой застройке».

Аналитики также отметили, что неоднородность рынка постепенно снижается. Если три года назад разница между самыми дорогими и самыми дешевыми однокомнатными квартирами в среднем по крупным городам достигала трех раз, то сейчас — 2,7 раза. Это связано с тем, что быстрее растут ставки в бюджетном сегменте: за три года стоимость аренды самых дешевых объектов увеличилась на 50%, тогда как самых дорогих — на 35%.

Мария Удовик