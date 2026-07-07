В Сочи 19-летний житель попал в реанимацию после общения с мошенниками

В Сочи 19-летний местный житель оказался в реанимации после того, как на протяжении десяти дней находился под психологическим воздействием телефонных мошенников. За это время злоумышленники убедили молодого человека выполнить ряд указаний, которые привели к проникновению постороннего в его квартиру, а затем — к тяжелым последствиям для самого потерпевшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мошенники представлялись сотрудниками ФСБ и постоянно поддерживали связь с молодым человеком. Они убеждали его, что он якобы причастен к финансированию террористических организаций, постепенно усиливая психологическое давление.

Под предлогом проведения «обыска» злоумышленники потребовали показать квартиру по видеосвязи. После этого они дали потерпевшему указание покинуть жилье в определенное время, оставив входную дверь незапертой.

Пока хозяин отсутствовал, неизвестный беспрепятственно проник в квартиру. Используя угловую шлифовальную машину, он вскрыл металлический сейф, однако денег и других ценностей внутри не обнаружил. После этого злоумышленник устроил в квартире погром и скрылся.

Вернувшись домой спустя несколько часов, молодой человек снова связался с мошенниками. Те заявили ему, что именно он теперь является главным подозреваемым в произошедшем, и предложили инсценировать нападение на себя. Находясь под влиянием аферистов, потерпевший нанес себе ножевые ранения. Его экстренно госпитализировали, и он оказался в реанимации.

После того как состояние пострадавшего удалось стабилизировать, его отец обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска установили личность человека, проникшего в квартиру. По данным полиции, им оказался 18-летний житель Нижневартовска. Оперативники выяснили, что уже на следующий день после неудачной попытки кражи молодой человек купил билет на самолет и вернулся домой.

Сотрудники полиции Сочи, находившиеся в служебной командировке, задержали подозреваемого по месту жительства в Нижневартовске и доставили его в Сочи для проведения следственных действий.

Следственное подразделение УВД по Сочи возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статье о краже. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Мария Удовик