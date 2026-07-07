Конец свету

В Сочи многоквартирный жилой комплекс на улице Яна Фабрициуса, 66 отключили от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию. По данным ПАО «ТНС энерго Кубань», долг объекта превысил 1,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как сообщили в компании, жилой комплекс относится к числу самовольных построек и не имеет правоустанавливающих документов. По этой причине заключить индивидуальные договоры энергоснабжения с каждым из жителей оказалось невозможно.

Официальный договор на поставку электроэнергии заключили между ПАО «ТНС энерго Кубань» и гражданкой Маликовой Е.С. Именно по этому договору осуществлялось электроснабжение всего объекта.

С декабря 2025 года оплата за потребленную электроэнергию поступала не в полном объеме. По состоянию на 1 июля 2026 года размер задолженности достиг почти 1,3 млн руб.

В «ТНС энерго Кубань» отметили, что до введения ограничения энергоснабжения использовали предусмотренные законодательством меры досудебного урегулирования. Жильцам неоднократно направляли уведомления о необходимости погасить задолженность и предупреждали о возможном отключении электроэнергии.

В администрации Сочи сообщили, что также предпринимали попытки урегулировать ситуацию. Муниципальные власти организовали переговоры, консультации и разъяснительные встречи с жителями, пытаясь найти решение вопроса с обеспечением домов электроснабжением и погашением задолженности.

После того как все предусмотренные законом меры оказались безрезультатными, поставщик электроэнергии ограничил подачу ресурса. В компании пояснили, что действующее законодательство предоставляет поставщику такое право в случае образования задолженности за потребленную электроэнергию.

В администрации города подчеркнули, что, несмотря на проведенную работу и попытки урегулировать ситуацию, отсутствие необходимой платежной дисциплины со стороны потребителей привело к отключению электроснабжения. Ограничение ввели после того, как возможности досудебного урегулирования были исчерпаны.

Мария Удовик