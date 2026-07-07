В каньоне Белые скалы в Сочи спасли травмированного туриста

В Сочи сотрудники экстренных служб эвакуировали туриста, который получил травму во время прогулки по каньону Белые скалы в долине реки Большой Хосты. Пострадавший не смог самостоятельно выбраться из труднодоступной местности и обратился за помощью к спасателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, пострадавшим оказался 43-летний житель Владивостока, приехавший на отдых в Сочи. Во время прогулки по каньону мужчина упал и получил травму. После падения он уже не смог самостоятельно подняться по ступеням и каменным выступам, ведущим к выходу из ущелья.

На место прибыли сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно со специалистами аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС». Спасатели уложили пострадавшего на специальные носилки и транспортировали его через лесной массив к автомобильной дороге. После завершения эвакуации мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

В МЧС напомнили, что горные маршруты и каньоны требуют повышенной осторожности, особенно при передвижении по каменистым участкам и природным тропам.

Ранее спасатели Краснодарского края неоднократно приходили на помощь туристам, оказавшимся в труднодоступной местности. Так, в Геленджике сотрудники спасательного отряда эвакуировали четверых туристов из Перми, среди которых были двое 14-летних подростков. Их автомобиль застрял в районе горы Тхаб возле села Возрождение.

Кроме того, в июле после сильных дождей спасатели Сочи эвакуировали четырех человек в районе села Верхнеармянская Хобза. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Хобза туристы оказались отрезаны от безопасного маршрута и не смогли самостоятельно пересечь реку. Для их эвакуации спасатели использовали альпинистское снаряжение и организовали безопасную переправу на противоположный берег.

Мария Удовик