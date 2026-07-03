Главные новости за 3 июля. Кавказ

За первые шесть месяцев 2026 года объем перевалок через морской порт Махачкала достиг 2,1 млн т, что на 50% больше, чем аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы порта. Общий прирост объемов перевалки грузов достиг 711 тыс. т.

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом зернопроизводителя из Минвод ООО СХП «Агропродукт». Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований, составила 988,7 млн руб. Конкурсным управляющим назначена Маргарита Воропай. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ставропольское управление ФАС России проводит проверку ситуации на региональном рынке нефтепродуктов на фоне перебоев с поставками топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В антимонопольном органе отметили, что ежедневно мониторят ситуацию на рынке и анализируют ее на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Федеральное правительство снизило долговую нагрузку на региональные бюджеты: в список получателей льготы вошли 17 субъектов страны, которым будет прощено две трети накопленных обязательств перед казной на общую сумму почти 17 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства РФ. В перечень вошли Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, а также Амурская, Астраханская, Вологодская, Кировская, Костромская, Курская, Мурманская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Еврейская автономная и Свердловская области.

Институт развития жилищной сферы Дом.рф провел плановую актуализацию реестра городов, жители которых вправе воспользоваться семейной ипотекой для приобретения готового жилья по льготной ставке 6% годовых. По итогам корректировки 13 населенных пунктов получили доступ к программе, тогда как 18 из нее выбыли. Ставропольский край изменений не претерпел: 9 муниципалитетов, включенных в реестр ранее, сохранила свое место в документе. В актуальном перечне от Ставрополья фигурируют Благодарный, Буденновск, Зеленокумск, Изобильный, Ипатово, Нефтекумск, Новоалександровск, Новопавловск и Светлоград.

В Предгорном округе Ставропольского края состоялся запуск второй фермы селекционно-генетического центра компании «Дамате», специализирующегося на разведении мелкого рогатого скота, — суммарные инвестиции в объект превысили 695 млн руб., сообщает пресс-служба главы региона. Проект по созданию племенной базы для отечественного овцеводства последовательно развивается с 2023 года и теперь вышел на новый этап.

3 июля 2026 года в Москве главы железнодорожных администраций России, Азербайджана и Ирана подписали трехсторонний протокол по проходящему через Дагестан западному маршруту МТК Север — Юг, зафиксировав рост грузопотока на 50% и договорившись о переходе на безбумажный документооборот, сообщила пресс-служба РЖД. Подписанный по итогам встречи протокол закрепляет намерение трех сторон последовательно повышать коммерческую привлекательность маршрута.

Микрофинансовые организации Дагестана за январь–март 2026 года оформили лишь пять займов на общую сумму 23,5 млн руб. — втрое меньше по числу соглашений и вдвое меньше по объему относительно аналогичного периода прошлого года, причем все средства направлены исключительно предпринимателям, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные Южного ГУ Банка России.