Москва спишет Дагестану две трети долгов по бюджетным кредитам

Федеральное правительство продолжает последовательную политику снижения долговой нагрузки на региональные бюджеты: в список получателей льготы вошли 17 субъектов страны, которым будет прощено две трети накопленных обязательств перед казной на общую сумму почти 17 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В перечень вошли Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, а также Амурская, Астраханская, Вологодская, Кировская, Костромская, Курская, Мурманская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Еврейская автономная и Свердловская области.

Все перечисленные регионы ранее направляли заемные средства на реализацию национальных проектов, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и развитие опорных населенных пунктов. Помимо этого, финансирование шло на пополнение капитала региональных фондов развития промышленности, поддержку инвестиционных проектов, обновление парка общественного транспорта и расселение граждан из аварийного жилищного фонда.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, высвобожденные таким образом средства субъекты смогут использовать в интересах жителей.

«Ресурсы, которые теперь появятся в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, нацеленных на дальнейший рост экономики субъектов Российской Федерации», — заявил глава правительства.

Принятое решение вписывается в более широкий курс федерального центра на оздоровление финансового положения дотационных и экономически уязвимых территорий страны. Снятие долгового бремени призвано расширить бюджетные возможности регионов и придать дополнительный импульс реализации социально значимых и инфраструктурных инициатив на местах.

Станислав Маслаков