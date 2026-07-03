Девять городов Ставрополья остались в программе семейной ипотеки на вторичку под 6%

После очередного пересмотра федерального реестра населённых пунктов, участвующих в программе семейной ипотеки на вторичное жилье по ставке 6%, состав городов Ставропольского края остался неизменным — в перечне по-прежнему значатся девять муниципалитетов региона, следует из данных обновленного реестра госкорпорации Дом.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Институт развития жилищной сферы Дом.рф провел плановую актуализацию реестра городов, жители которых вправе воспользоваться семейной ипотекой для приобретения готового жилья по льготной ставке 6% годовых. По итогам корректировки 13 населенных пунктов получили доступ к программе, тогда как 18 из нее выбыли. Ставропольский край изменений не претерпел: 9 муниципалитетов, включенных в реестр ранее, сохранила свое место в документе.

В актуальном перечне от Ставрополья фигурируют Благодарный, Буденновск, Зеленокумск, Изобильный, Ипатово, Нефтекумск, Новоалександровск, Новопавловск и Светлоград. Все перечисленные города относятся к категории малых, и именно вторичный рынок остается там основным каналом решения жилищного вопроса для местных семей.

Условия участия в программе не претерпели изменений. Льготный заем доступен семьям, воспитывающим ребенка в возрасте до шести лет, либо ребенка с установленной инвалидностью.

Механизм формирования реестра носит сугубо рыночный характер: регулятор учитывает соотношение объема новостроек и спроса на готовые квартиры в конкретном городе. Там, где первичный рынок развит слабо и покупатели ориентируются преимущественно на уже сданный фонд, муниципалитет включается в перечень. Если же девелоперская активность в городе возрастает и предложение новых объектов расширяется, он может быть исключен из программы при следующей актуализации.

В ходе нынешней ревизии в список вошли, в частности, Ангарск, Елабуга, Великие Луки и Мичуринск. Одновременно программу покинули Азов, Туапсе, Искитим и ряд других городов.

Станислав Маслаков