Банк России объяснил резкое сокращение микрозаймов на Северном Кавказе в 2026 году
Микрофинансовые организации Дагестана за январь–март 2026 года оформили лишь пять займов на общую сумму 23,5 млн руб. — втрое меньше по числу соглашений и вдвое меньше по объему относительно аналогичного периода прошлого года, причем все средства направлены исключительно предпринимателям, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные Южного ГУ Банка России.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Год назад показатели были принципиально иными — количество сделок оказалось больше в четыре раза, а денежный объем превышал нынешний более чем вдвое: снижение составило 75% и 54% соответственно. Примечательно, что ни один рубль не ушел физическим лицам — все средства получили субъекты предпринимательской деятельности.
Соседний Ставропольский край также зафиксировал спад, однако значительно менее выраженный. Краевые МФО выдали клиентам 223,2 млн руб. — на 8% меньше, чем в январе–марте предшествующего года. Число заключенных договоров сократилось на 4%, остановившись на отметке 3,6 тыс. В корпоративном сегменте просадка оказалась ощутимее: объем финансирования бизнеса упал на 10%, до 175,4 млн руб., а количество соглашений — на 22%, до 71 договора. Потребительское кредитование продемонстрировало большую устойчивость: 3,5 тыс. договоров на 47,8 млн руб. — денежная величина практически не изменилась, тогда как число сделок снизилось лишь на 3%.
Заместитель начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник охарактеризовала происходящее как проявление общефедеральной закономерности. «Охлаждение выдач на рынке микрофинансирования соответствует общероссийской тенденции», — отметила она.
Наиболее ощутимо рынок просел в сегменте потребительских займов. Определяющую роль сыграли два регуляторных нововведения: обязательное использование биометрической идентификации при дистанционной выдаче займов и ужесточение методики расчета показателя долговой нагрузки заемщика. С начала 2025 года МФО утратили возможность опираться на неподтвержденные сведения о доходах клиентов. Теперь кредитор обязан либо получить официальные документы о заработке, либо ориентироваться на среднедушевой доход, характерный для конкретного региона.
«Это позволяет исключить недобросовестные практики, когда МФО искусственно улучшают показатель долговой нагрузки заемщика, завышая его доход», — пояснила представитель регулятора.
Ситуация разворачивается на фоне еще одной неблагоприятной статистики: по данным на 1 марта 2026 года, регионы Северного Кавказа вошли в число аутсайдеров общероссийского рейтинга по доле просроченной банковской задолженности населения.