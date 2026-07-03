Банк России объяснил резкое сокращение микрозаймов на Северном Кавказе в 2026 году

Микрофинансовые организации Дагестана за январь–март 2026 года оформили лишь пять займов на общую сумму 23,5 млн руб. — втрое меньше по числу соглашений и вдвое меньше по объему относительно аналогичного периода прошлого года, причем все средства направлены исключительно предпринимателям, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Год назад показатели были принципиально иными — количество сделок оказалось больше в четыре раза, а денежный объем превышал нынешний более чем вдвое: снижение составило 75% и 54% соответственно. Примечательно, что ни один рубль не ушел физическим лицам — все средства получили субъекты предпринимательской деятельности.

Соседний Ставропольский край также зафиксировал спад, однако значительно менее выраженный. Краевые МФО выдали клиентам 223,2 млн руб. — на 8% меньше, чем в январе–марте предшествующего года. Число заключенных договоров сократилось на 4%, остановившись на отметке 3,6 тыс. В корпоративном сегменте просадка оказалась ощутимее: объем финансирования бизнеса упал на 10%, до 175,4 млн руб., а количество соглашений — на 22%, до 71 договора. Потребительское кредитование продемонстрировало большую устойчивость: 3,5 тыс. договоров на 47,8 млн руб. — денежная величина практически не изменилась, тогда как число сделок снизилось лишь на 3%.

Заместитель начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник охарактеризовала происходящее как проявление общефедеральной закономерности. «Охлаждение выдач на рынке микрофинансирования соответствует общероссийской тенденции», — отметила она.

Наиболее ощутимо рынок просел в сегменте потребительских займов. Определяющую роль сыграли два регуляторных нововведения: обязательное использование биометрической идентификации при дистанционной выдаче займов и ужесточение методики расчета показателя долговой нагрузки заемщика. С начала 2025 года МФО утратили возможность опираться на неподтвержденные сведения о доходах клиентов. Теперь кредитор обязан либо получить официальные документы о заработке, либо ориентироваться на среднедушевой доход, характерный для конкретного региона.

«Это позволяет исключить недобросовестные практики, когда МФО искусственно улучшают показатель долговой нагрузки заемщика, завышая его доход», — пояснила представитель регулятора.

Ситуация разворачивается на фоне еще одной неблагоприятной статистики: по данным на 1 марта 2026 года, регионы Северного Кавказа вошли в число аутсайдеров общероссийского рейтинга по доле просроченной банковской задолженности населения.

Станислав Маслаков