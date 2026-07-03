РФ, Азербайджан и Иран подписали протокол о развитии коридора Север — Юг

3 июля 2026 года в Москве главы железнодорожных администраций России, Азербайджана и Ирана подписали трехсторонний протокол по проходящему через Дагестан западному маршруту МТК Север — Юг, зафиксировав рост грузопотока на 50% и договорившись о переходе на безбумажный документооборот, сообщила пресс-служба РЖД.

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Встречу с российской стороны возглавил генеральный директор — председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров. Иранскую делегацию представлял заместитель министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран, председатель правления — генеральный директор Иранских железных дорог Джаббарали Закери. Азербайджанскую сторону на переговорах возглавлял председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов.

Участники переговоров констатировали положительную динамику грузовых перевозок. Выступая на встрече, господин Белозеров сообщил об ощутимом увеличении транзита через пограничный переход Астара в июне текущего года.

«Мы видим признаки роста перевозок грузов за июнь через Астару. Перевезено 555 ДФЭ — к аналогичному периоду прошлого года это больше на 3,5%, и 47,5 тыс. тонн груза, что соответствует приросту в 50%. Хочу отметить, что по совместно принятым в декабре прошлого года индикативным объемным показателям на 2026 год по основным номенклатурам в южном направлении перевозки за первое полугодие достигли 264 тыс. тонн — это почти на 27% больше уровня прошлого года», — заявил глава РЖД.

По его словам, за январь — июнь 2026 года через Астару в Иран было отправлено 65 тыс. тонн зерна — более чем в четыре раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Подписанный по итогам встречи протокол закрепляет намерение трех сторон последовательно повышать коммерческую привлекательность маршрута. Помимо этого, участники согласовали подходы к дальнейшему взаимодействию, центральным элементом которого станет формирование цифрового коридора. Для его создания предусмотрена унификация систем электронного обмена данными и поэтапный отказ от бумажного сопровождения грузоперевозок.

Западный маршрут международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» проходит по направлению Россия — Азербайджан — Иран — Персидский залив — Индия. Основные транспортные узлы: Астрахань, Махачкала (Россия), Баку (Азербайджан), Решт, Бендер-Аббас (Иран). В рамках маршрута используются разные виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской и комбинированные перевозки.

Станислав Маслаков