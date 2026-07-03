На Ставрополье открылся селекционный центр овцеводства за 695 млн рублей

В Предгорном округе Ставропольского края состоялся запуск второй фермы селекционно-генетического центра компании «Дамате», специализирующегося на разведении мелкого рогатого скота, — суммарные инвестиции в объект превысили 695 млн руб., сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Проект по созданию племенной базы для отечественного овцеводства последовательно развивается с 2023 года и теперь вышел на новый этап.

Введенная в строй площадка рассчитана на единовременное содержание 1800 животных. В ее составе — скотоместа с навесными конструкциями, родильный блок, сортировочная площадка и склад кормов. Объект оснащен современным технологическим оборудованием, обеспечивающим точный мониторинг состояния поголовья и динамики его развития. В настоящее время «Дамате» завозит на ферму племенных животных мясных и мягкошерстных пород как российской, так и зарубежной селекции. Отличительная черта этих пород — интенсивный прирост массы: молодняк готов к реализации в раннем возрасте, а вес туши достигает 20–25 кг.

Сегодня центр объединяет две фермы совокупной емкостью 3600 голов, эмбриологическую лабораторию и ряд вспомогательных сооружений — все объекты уже введены в эксплуатацию.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назвал открывшееся предприятие производством нового поколения, способным сформировать в стране устойчивую племенную базу для интенсивного развития отрасли и последовательно снижать зависимость от зарубежных генетических ресурсов.Ставрополье исторически является одним из ключевых регионов российского овцеводства, и появление подобного объекта даст импульс к повышению качества местного маточного поголовья. Помимо производственных задач, предприятие выполняет кадровую функцию — целенаправленно привлекает молодых специалистов и организует их подготовку к работе с высокотехнологичным оборудованием.

Генеральный директор «Дамате» Наум Бабаев, в свою очередь, обозначил ближайшие производственные ориентиры. До конца 2026 года специалисты центра намерены провести свыше 4 тыс. процедур искусственного осеменения и получить порядка 4 тыс. эмбрионов. После выхода на плановую мощность предприятие будет ежегодно воспроизводить более 2 тыс. голов племенного молодняка, что существенно расширит возможности для обновления поголовья в масштабах всей отрасли.

Станислав Маслаков