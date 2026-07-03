Ставропольский зернопроизводитель признан банкротом с долгом в 988 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом зернопроизводителя из Минвод ООО СХП «Агропродукт». Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований, составила 988,7 млн руб. Конкурсным управляющим назначена Маргарита Воропай. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С заявлением о признании должника несостоятельным в суд обладилось АО «Альфа-Банк». На его основании в августе 2025 года в отношении ООО СХП «Агропродукт» была введена процедура наблюдения. За это время сумма требований к должнику превысила 988 млн руб., погасить ее предприятие не смогло за неимением собственных средств. На этом основании 22 июня 2026 года суд решил признать зернопроизводителя банкротом.

Рассмотрение дела по результатам процедуры конкурсного производства назначено на 9 декабря 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СХП «Агропродукт» было зарегистрировано в Минводах 8 июня 2017 года. Предприятие занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Учредителями является Владимир Срыпник и Евгений Чижов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

В 2025 году выручка предприятия оказалась нулевой, а чистый убыток достиг 21,3 млн руб.

Наталья Белоштейн