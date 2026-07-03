Ставропольское УФАС начало проверку ситуации с обеспечением региона топливом

Ставропольское управление ФАС России проводит проверку ситуации на региональном рынке нефтепродуктов на фоне перебоев с поставками топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В антимонопольном органе отметили, что ежедневно мониторят ситуацию на рынке и анализируют ее на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.

В настоящее время УФАС запросило информацию об объемах поставок топлива в Ставропольский край, а также о реализации бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Полученные данные будут использованы для анализа ситуации на рынке.

В ведомстве напомнили, что в рамках своих полномочий контролируют обоснованность ценообразования хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, а также выявляют возможные антиконкурентные соглашения и иные нарушения антимонопольного законодательства.

В случае выявления нарушений Ставропольское УФАС пообещало принять меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

Валерий Климов