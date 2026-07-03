Порт Махачкалы за полгода увеличил грузооборот на 50%

За первые шесть месяцев 2026 года объем перевалок через морской порт Махачкала достиг 2,1 млн т, что на 50% больше, чем аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы порта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Общий прирост объемов перевалки грузов достиг 711 тыс. т.

Грузооборот возрос за счет увеличения объемов перевалки наливных грузов до 1,5 млн т и роста экспорта зерна до 221,7 тыс. т, что в 6,1 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (36,2 тыс. т).

По данным пресс-службы порта, дальнейший рост перевалки планируется увеличить за счет расширения ассортимента перевозимых товаров и освоению новых логистических маршрутов. Также важной задачей станет модернизация портовой инфраструктуры.

Наталья Белоштейн