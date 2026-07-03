Премьер Удмуртии: работает большинство АЗС трех крупных сетей, бензин есть

На утро 3 июля бензин есть на большинстве АЗС трех крупных топливных сетей. Четвертая компания наращивает объемы поставок. Об этом в Telegram сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов после заседании оперативного штаба с топливными компаниями.

«Мы проговорили и нагрузку на их сети, и планы по поступлению бензовозов на сегодня. Есть пока сложности у одной из сетей. Тем не менее, на сегодняшнее утро работает большинство АЗС трех крупных сетей, бензин есть. Четвертая наращивает объемы поставок»,— написал господин Ефимов.

Он указал на уменьшение очередей на заправках. За час дружинники, контролирующие запрет на отпуск бензина в канистры, фиксируют 6-10 попыток нарушить временные ограничения. «При напоминании о запрете люди реагируют по-разному. Есть и те, кто поддается эмоциям — скандалит. Друзья, мы понимаем ваши переживания, но временно заправляться можно только в бак»,— добавил Роман Ефимов.

Напомним, с конца июня водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен. Тогда Роман Ефимов связал нехватку топлива с ажиотажным спросом и сбоем в логистике. Некоторые сети увеличили поставки топлива вдвое. По словам премьера, потребление бензина в Ижевске увеличилось на 50%.

2 июля на больших АЗС Удмуртии появились дружинники для контроля запрета отпуска топлива в канистры. По сообщениям Романа Ефимова, на прошлой неделе 560-600 т ежедневно уходило в канистры при общем объеме бензина двух марок более 2 тыс. на республику.

По данным минпромторга Удмуртии, запасов топлива в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка: ведется работа по перестройке логистических цепочек с учетом потребностей республики. По словам президента Владимира Путина, запасы бензина в стране сейчас составляют 1,7 млн т. Год к году снижение на 4%. Крупнейшие НПЗ используются по максимуму.

Общественная палата Удмуртии начала собирать обратную связь от водителей и обратилась в минпромторг республики с просьбой организовать горячую линию с актуальной работе АЗС. В миндортрансе региона граждан предупредили об административной и уголовной ответственности за перепродажу бензина.

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», закупочные цены на дизельное топливо для сельхозпредприятий Удмуртии в июне увеличились почти вдвое — до 145-160 руб. за 1 кг. Это отразилось на деятельности хозяйств. Эксперты связывают рост стоимости солярки в том числе с неопределенностью на торгах и указывают на нехватку у аграриев свободных ресурсов для покрытия издержек на топливо. Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Василий Муклин, комментируя рост цен на солярку, заявил о «ряде решений по консолидации заявок от соседних районов, что позволит увеличить объем опта и зафиксировать цену наперед». Подробности он не раскрыл.

24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.