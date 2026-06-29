Минпромторг Удмуртии: в РФ достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка

Запасов топлива в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, сейчас ведется работа по перестройке логистических цепочек с учетом потребностей Удмуртии. Так представитель минпромторга республики ответил на вопрос водителя из Ижевска о дефиците топлива. Комментарий появился под постом на странице главы Удмуртии Александра Бречалова во «ВКонтакте» днем 29 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Напомним, в выходные водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов объяснил трудности с приобретением бензина на АЗС сбоем в логистике и «ажиотажным спросом, который создается искусственно». Он добавил, что к вечеру 28 июня потребление топлива на заправках в Ижевске выросло на 50%.

«Бензин и дизельное топливо на АЗС для розничной продажи поставляются в том же объеме, что и ранее. Подчеркиваю — объем поставок не изменился. Но попытки заправиться впрок ведут к повышенному расходу»,— написал в Max господин Ефимов.

По его словам, в республику направлены дополнительные бензовозы, экстренные службы топливом обеспечены. Премьер назвал логистические трудности временными и призвал водителей потерпеть. Общественная палата Удмуртии начала собирать обратную связь от водителей.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.