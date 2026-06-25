Премьер Удмуртии объяснил лимиты на АЗС борьбой с искусственным дефицитом

На некоторых АЗС в Удмуртии ввели ограничения, чтобы не создавать искусственный дефицит, заявил председатель правительства региона Роман Ефимов в Max. В республике состоялось заседание оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Ажиотажного спроса не фиксируем. Но чтобы избежать таких ситуаций и не создавать искусственный дефицит, на некоторых АЗС введены ограничения на заправку топливом. Это временная мера»,— написал господин Ефимов.

Также он сообщил, что антимонопольная служба контролирует немотивированный рост цен и следит за попытками спекуляций. В отношении одной из сетей направлен запрос ведомства.

Средний чек водителей легковых автомобилей в Удмуртии составлял в 2025 году 18 л, сослался на поставщиков топлива Роман Ефимов.

Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.