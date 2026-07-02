Глава минсельхоза Удмуртии прокомментировал рост закупочных цен на дизель

Власти Удмуртии ежедневно мониторят остатки топлива у сельхозпредприятий, плановые поставки и цены на горючее, что важно для «оперативного принятия решений». Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия республики Василий Муклин рассказал после публикации «Ъ-Удмуртия» о двукратном росте закупочных цен на дизельное топливо у аграриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Со всеми топливными компаниями мы на связи и точечно отрабатываем запросы. Здесь есть ряд решений по консолидации заявок от соседних районов, что позволит увеличить объем опта и зафиксировать цену наперед»,— заявил «Ъ-Удмуртия» министр.

Глава ведомства добавил, что с УФАС по Удмуртии отдельно прорабатываются все случаи спекуляций, «если такие фиксируются». В разработке находятся меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с падением закупочных цен на молоко. Кроме того, в ведомство обратился общественный совет при минсельхозе Удмуртии.

«Сегодня ситуация у селян напряженная <...> Вместе с федеральным ведомством нам удалось договориться о поставке топлива с одной из крупных сетей по цене, минимально возможной в сложившейся ситуации»,— отметил председатель совета, директор экофермы «Дубровка» Константин Володин.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что закупочные цены на дизельное топливо для сельхозпредприятий Удмуртии в июне увеличились почти вдвое — до 145-160 руб. за 1 кг. Это отразилось на деятельности хозяйств. Эксперты связывают рост стоимости солярки в том числе с неопределенностью на торгах и указывают на нехватку у аграриев свободных ресурсов для покрытия издержек на топливо.

Подробнее об этом читайте в материале «Белая горючка».